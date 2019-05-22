Штат Вашингтон разрешил использовать останки людей в качестве удобрений

Штат Вашингтон первым из всех штатов США утвердил законопроект, позволяющий использовать останки умерших в качестве удобрений для почвы. Закон подписан губернатором штата Джеем Инсли.



Захоронение двухвековой давности нашли на западе столицы / Новости от 12.11.2018 19:13

Как уточняет "Российская газета", альтернативный способ захоронения позволяет превратить тело человека в "полезный для окружающей среды продукт". Умершего поместят в капсулу с органическим наполнителем. Через некоторое время после завершения процесса "естественной редукции", родственники умершего смогут забрать "до двух тачек качественной почвы".

По мнению сторонников такого экологического способа погребения, традиционное захоронение загрязняет почву и подземные воды. Кремация признается вредной для окружающей среды из-за выбросов углекислого газа. Кроме того, новый способ является более дешевым по сравнению с остальными. Его стоимость не превышает 5 тысяч долларов, обычные похороны в среднем обходятся американцам от 7 тысяч долларов.