Глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям Нита Лоуи внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект о выделении дополнительных 30 миллионов долларов на финансирование Фонда противодействия российскому влиянию.
Если инициатива будет одобрена президентом США и сенаторами, то общий бюджет Фонда составит около 280 миллионов долларов. Запрошенные средства предложено отправить на помощь европейским странам-кандидатам на вступление в Европейский союз. Финансирование призвано ускорить процесс интеграции этих государств в организацию.
Часть денег будет направлена на усиление военного партнерства стран Европы и США, чтобы сделать союзников Вашингтона "менее уязвимыми перед российским влиянием".
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