Более 70% опрошенных граждан Украины поддерживают решение президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады восьмого созыва. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологами группы "Рейтинг".
Наибольший уровень поддержки указа президента наблюдается на юге и востоке Украины - более 80% респондентов одобряют роспуск Рады. В других регионах решение Зеленского поддерживают не менее 60% участников опроса.
"58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны - 26% готовы проголосовать за парламентские политические силы", - заключают социологи.
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