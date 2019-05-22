Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий предупредил президента Владимира Зеленского об ответственности за указ о досрочном роспуске парламента.
"Автор указа будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины", - передает агентство ТАСС его слова.
Он добавил, что роспуск парламента приведет страну к конституционному кризису, поскольку решение президента нарушает конституцию страны. Парубий также поддержал предложение депутатов Рады обратиться по поводу документа в Конституционный суд.
"Вы думаете, что в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал позднее политик на своей странице в Twitter.
Ранее Верховная Рада отказалась рассматривать внесенный президентом Зеленским законопроект по изменению избирательного процесса на Украине. Депутаты не внесли инициативу главы государства в повестку дня.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.