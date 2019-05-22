Председатель Рады пообещал призвать Зеленского к ответу за роспуск парламента

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий предупредил президента Владимира Зеленского об ответственности за указ о досрочном роспуске парламента.



Зеленский распустил Верховную Раду / Новости от 20.05.2019 10:54

"Автор указа будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины", - передает агентство ТАСС его слова.

Он добавил, что роспуск парламента приведет страну к конституционному кризису, поскольку решение президента нарушает конституцию страны. Парубий также поддержал предложение депутатов Рады обратиться по поводу документа в Конституционный суд.

"Вы думаете, что в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал позднее политик на своей странице в Twitter.

Ранее Верховная Рада отказалась рассматривать внесенный президентом Зеленским законопроект по изменению избирательного процесса на Украине. Депутаты не внесли инициативу главы государства в повестку дня.