Британцы запускают шоу с Путиным в качестве ведущего

BBC запустит комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.



Путин пояснил свое отношение к рэперам / Новости от 20.12.2018 13:20

Об этом сообщает пресс-служба британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации.

В данный момент, сообщили в BBC, уже готовы несколько пилотных эпизодов комедийного ток-шоу.

Передача будет носить название "Вечер с Владимиром Путиным". Трехмерный анимированный глава Российской Федерации, обещают в BBC, будет не только общаться с гостями ток-шоу, но и даже ходить по студии.

Отмечается, что во время съемок телешоу будут присутствовать настоящие зрители.

Примечательно, что подданные Соединенного Королевства на новость от BBC отреагировали по-разному — одни британцы негативно отреагировали на анимированного Владимира Путина, а другие обрадовались новому занимательному контенту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Владимира Путина нет своего личного смартфона. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также "Правда.Ру" писала о том, что социальные сети и средства массовой информации обсуждают резонансное открытое письмо учительницы из Казани Владимиру Путину. В своем открытом письме к президенту России 37-летняя Ирина из Казани признается, что ей и ее семье приходится очень тяжело.

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