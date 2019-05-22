BBC запустит комедийное ток-шоу, ведущим которого станет анимированный действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.
Об этом сообщает пресс-служба британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации.
В данный момент, сообщили в BBC, уже готовы несколько пилотных эпизодов комедийного ток-шоу.
Передача будет носить название "Вечер с Владимиром Путиным". Трехмерный анимированный глава Российской Федерации, обещают в BBC, будет не только общаться с гостями ток-шоу, но и даже ходить по студии.
Отмечается, что во время съемок телешоу будут присутствовать настоящие зрители.
Примечательно, что подданные Соединенного Королевства на новость от BBC отреагировали по-разному — одни британцы негативно отреагировали на анимированного Владимира Путина, а другие обрадовались новому занимательному контенту.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у Владимира Путина нет своего личного смартфона. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Также "Правда.Ру" писала о том, что социальные сети и средства массовой информации обсуждают резонансное открытое письмо учительницы из Казани Владимиру Путину. В своем открытом письме к президенту России 37-летняя Ирина из Казани признается, что ей и ее семье приходится очень тяжело.
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