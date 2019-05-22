В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В Кремле прокомментировали идею Владимира Зеленского, вступившего в должность президента Украины, о референдуме по вопросу переговоров с РФ. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это внутреннее дело Украины.



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Он добавил, что от инициативы нужен "толк и эффективность" и что от Киева в Кремле в первую очередь ждут конкретных шагов, прежде всего в плане выполнения минских договорённостей, урегулирования внутреннего конфликта, но пока их не видят.

О том, что Зеленский планирует инициировать проведение референдума, 21 мая заявил глава его администрации Андрей Богдан. По его словам, вопросы будут касаться прежде всего конфликта в Донбассе.

Объясняя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России, Богдан заявил, что при новом президенте Украина в отношении РФ будет использовать метод кнута и пряника. Он также отметил, что Киев посылает сигналы российским властям, но при этом готов к компромиссам.

Инициативу украинского лидера о референдуме прокомментировали в Совете Федерации. Председатель комитета по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook написал, что лично для Зеленского она выигрышна, так как он "продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения", которая "привела его на вершину власти". Однако, по словам сенатора, уже то, что Зеленский хочет поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование, внушает оптимизм. "Значит, запрос на улучшение налицо", - заключил он.

Свое мнение об инициативе Зеленского высказал также глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что она призвана обезопасить украинского лидера от упреков со стороны радикалов и экс-президента Петра Порошенко. "Проголосуют "за" - народ захотел", - написал Пушков в Twitter. Другой вопрос, добавил он, что Россия также должна дать согласие на переговоры.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, высказал мнение, что Зеленскому нужно одобрение народа, так как он "боится активной части националистического и элитного, и неэлитного актива, который легко собирает толпу". Эксперт напомнил, что, по данным социологов, 75% украинцев поддерживают идею переговоров между властями двух стран.

Напомним, Владимир Путин не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность президента. По словам Пескова, глава государства поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта внутри страны и нормализации отношений с Россией, если они будут.

Фото: Facebook

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