По результатам опроса партия Зеленского лидирует на будущих выборах в Раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского получила большинство симпатий украинцев на будущих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг".



Зеленский таки распустил Раду / Новости от 21.05.2019 19:13

Около 43% респондентов, отвечая на вопрос: "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?", отдали предпочтение партии действующего президента. "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко поддержали только 10% опрошенных. На третьем месте оказалась партия Петра Порошенко с 8,8% голосов.

Партия Владимира Зеленского лидирует во всех наиболее крупных регионах страны. Опрос группы "Рейтинг" проводился среди двух тысяч украинцев в возрасте от 18 лет.