Мнение: Зеленский будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении РФ

Украина во время правления Владимира Зеленского будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.



США вынуждают Украину напасть на Россию / Новости от 26.12.2018 16:08

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава администрации президента постсоветской республики Андрей Богдан.

Специалист также напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский на днях призвал Соединенные Штаты Америки ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Главе государства, объяснил Андрей Богдан, пришлось пойти на столь радикальные меры из-за того, что российская сторона не идет на переговоры об освобождении задержанных моряков Военно-морских сил Украины.

Метод "кнута и пряника", отметил глава администрации президента Украины, подразумевает то, что Киев будет посылать недвусмысленные сигналы Москве, но в то же время будет готов по возможности идти на уступки и компромиссы.

Обращение Владимира Зеленского к Соединенным Штатам Америки с просьбой ужесточить санкции и торговые ограничения в отношении Российской Федерации и есть первый "кнут", указал Андрей Богдан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер КПРФ Владимир Жириновский призывает правительство Российской Федерации не признавать итоги президентских выборов на Украине.

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