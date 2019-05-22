Забравшегося на Эйфелеву башню гражданина России отправили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.
Как сообщает телеканал BFM TV, французская полиция проводит в отношении мужчины расследование по факту незаконного проникновения на культурный объект.
Накануне мужчина, просивший во Франции убежища, залез на Эйфелеву башню по внешним конструкциям. Без специального снаряжения он взобрался на высоту более трех тысяч метров и не слезал в течение шести часов. Затем до него добрались спасатели и убедили мужчину спуститься.
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