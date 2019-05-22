Мэр коммуны Монтро-Фот-Йон во Франции Жан Дебози решил повысить уровень рождаемости с помощью "Виагры".
Об этом сообщает французское издание La République du Centre.
Так, пишут средства массовой информации Франции, Жан Дебози намерен раздавать всем мужчинам в возрасте от 18 до 40 лет бесплатную "Виагру". Столь необычным способом, поясняют французские СМИ, мэр коммуны Монтро-Фот-Йон хочет избежать закрытия двух школ в населенном пункте.
В коммуне, сообщает La République du Centre, проживают порядка 600 человек.
Указ, согласно которому все мужское население Монтро-Фот-Йон получит бесплатные стимуляторы, предприимчивый Жан Дебози уже издал.
"Деревня без детей — мертвая деревня", — делится наблюдениями мудрый мэр.
Пока неизвестно, за чей счет будет проводиться бесплатная раздача лекарства. Также вызывает вопросы и то, на каком основании аптеки будут выдавать французам "Виагру" — в современной Франции реализация данного препарата без рецепта врача строго запрещена.
Жан Дебози же, однако, переполнен оптимизма. Мэр коммуны Монтро-Фот-Йон, сообщает La République du Centre, уверен, что в ближайшие месяцы подавляющее большинство представительниц прекрасного пола заявит о своей беременности.
Как бы не закончилась эта история, пишут французские средства массовой информации, Жан Дебози добился главного — привлек внимание властей и общественности к главной проблеме его коммуны.
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