Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Захарова прокомментировала призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Мир print

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяны Супрун. Ранее она потребовала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. 


Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского / Новости от 21.05.2019 10:03

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор", - написала представитель МИД РФ на своей странице в Facebook. 

Супрун призвала исключить Россию из СБ ООН в ходе своего выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"ООН не должны терпеть присутствие России в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - сказала украинская чиновница. 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы СБ ООН Супруг Россия Украина Захарова
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Основные причины выхода из строя современных двигателей. Часть 1.
Здоровье и профилактика
Витамин Е и его влияние на здоровье
Здоровье и профилактика
Экспериментальный препарат может предотвратить болезнь Альцгеймера
Новости Все >
ЦБ предложил запретить сувенирные деньги
Украина начала испытания комплексов ''Ольха'' и ''Нептун''
Госдеп США вновь обвинил Дамаск в использовании химического оружия
Захарова прокомментировала призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Команда Тарасенко вышла в финал Кубка Стэнлии
Столичные власти предупреждают родителей о вреде творчества группы "Френдзона"
В КНДР назвали слабоумным бывшего вице-президента США Байдена
Россия - США и другие четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
По словам главы Пентагона, США не желают начинать войну с Ираном
Нарышкин поддержал расширение сотрудничества с разведкой США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Новости Украины
Украинский министр обороны "разрушил" Кремль с помощью фоторедактора
Рустем Сафронов Соединенные Штаты ведут наступление на аборты Рустем Сафронов Любовь Степушова Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму Любовь Степушова Игорь Буккер Археологические загадки: "сосуды для мертвых" из Лаоса Игорь Буккер
Комментарии
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Захарова прокомментировала призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Чего хотят русские эстонцы
Столичные власти предупреждают родителей о вреде творчества группы "Френдзона"
Жириновский указывает на необходимость не признавать выборы президента Украины
По словам главы Пентагона, США не желают начинать войну с Ираном
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Больше половины российских сел не обеспечены коммунальными услугами
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Российским музыкантам в музее Польши запретили исполнять песню "Темная ночь"
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
История и современность Все >
Миллиардер обещает погасить студенческие кредиты для всего выпускного класса
Миллиардер обещает погасить студенческие кредиты для всего выпускного класса
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
США вновь угрожают Турции санкциями и ''ударом НАТО'' из-за покупки С-400
США вновь угрожают Турции санкциями и ''ударом НАТО'' из-за покупки С-400
''Раскрыта'' цель полетов беспилотника США рядом с Крымом
''Раскрыта'' цель полетов беспилотника США рядом с Крымом
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Из-за чего россияне готовы восстать против власти?
Из-за чего россияне готовы восстать против власти?
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Викторию Лопыреву раскритиковали за роды заграницей
Викторию Лопыреву раскритиковали за роды заграницей
В суше-баре Саратовской области ищут причины отравления посетителей
В суше-баре Саратовской области ищут причины отравления посетителей
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Юлиана Караулова выпустила песню
Юлиана Караулова выпустила песню
Что такое лазерная эпиляция?
Что такое лазерная эпиляция?
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Катя Гордон заболела рипофобией
Катя Гордон заболела рипофобией
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Интернет: эмоциональное заражение
Интернет: эмоциональное заражение
Рекомендации ВОЗ по активности детей до 5 лет
Рекомендации ВОЗ по активности детей до 5 лет
Мужское Все >
Мечта рыболова - стерлядь
Мечта рыболова - стерлядь
Завершился Кубок России по рыбной ловле
Завершился Кубок России по рыбной ловле
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы

Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная пол﻿итика Эстонии не изменилась. Продолжаетс﻿я и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?

Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ