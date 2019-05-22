Захарова прокомментировала призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяны Супрун. Ранее она потребовала исключить Россию из Совета Безопасности ООН.



Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского / Новости от 21.05.2019 10:03

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор", - написала представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Супрун призвала исключить Россию из СБ ООН в ходе своего выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"ООН не должны терпеть присутствие России в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - сказала украинская чиновница.