Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяны Супрун. Ранее она потребовала исключить Россию из Совета Безопасности ООН.
"Националист и русофоб. Настоящий провокатор", - написала представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.
Супрун призвала исключить Россию из СБ ООН в ходе своего выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"ООН не должны терпеть присутствие России в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - сказала украинская чиновница.
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