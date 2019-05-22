В КНДР назвали слабоумным бывшего вице-президента США Байдена

В Северной Кореи назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.



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"Кандидат в президенты от Демократической партии во время своей предвыборной кампании разразился риторикой, оклеветавшей высшее руководство КНДР. То, что он сказал, - просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических", - сказано в сообщении.

В КНДР добавляют, что высказывания американского политика являются "недопустимой и серьезной политически мотивированной провокацией".

Ранее Байден выступая перед своими сторонниками, назвал президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына диктаторами. "Являемся ли мы нацией, которая принимает таких диктаторов и тиранов, как Путин и Ким Чен Ын?", - сказал он.