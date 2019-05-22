Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил возобновления сотрудничества с американскими спецслужбами на "самом высоком уровне".
"Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне. Личные встречи - это очень возможно", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Он добавил, что контакты со спецслужбами и разведкой США не прекращались даже во время серьезных внешнеполитических кризисов.
"Сейчас, в основном, в силу внутриполитических событий в США, в силу усиления кризиса, контакты снизились, хотя мы продолжаем обмениваться оперативной информации особенно по антитеррористической тематике", - уточнил Нарышкин.
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