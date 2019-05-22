Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады, назвав его авантюрным и нарушающим конституцию страны.
"Указ о роспуске парламента - неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский делает, как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию", - написал политик на своей странице в Facebook.
Он добавил, что начинает сбор подписей для признания указа президента Украины о роспуске Верховной рады незаконным. Кроме того, Ляшко заподозрил Владимира Зеленского в стремлении захватить всю полноту власти в стране в свои руки.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?