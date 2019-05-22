Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады, назвав его авантюрным и нарушающим конституцию страны.



Зеленский подписал указ о роспуске Рады, назначив досрочные выборы на 21 июля

"Указ о роспуске парламента - неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский делает, как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что начинает сбор подписей для признания указа президента Украины о роспуске Верховной рады незаконным. Кроме того, Ляшко заподозрил Владимира Зеленского в стремлении захватить всю полноту власти в стране в свои руки.