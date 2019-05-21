Эквадор не может определить свои расходы за время пребывания Ассанжа в посольстве

Расходы, связанные с пребыванием журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, составили порядка 800 тысяч долларов. Ранее МИД Эквадора называл сумму в 6 миллионов долларов.
Как подсчитали в Государственной контрольной комиссии республики, в перечень расходов вошли медицинские услуги, обеспечение продуктами, охраной, связью и интернетом. "В течение семи лет было затрачено 795,4 тысячи долларов", - указывается в сообщении комиссии.
В апреле министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что расходы страны за время пребывания Ассанжа в посольстве составили более 6 миллионов долларов. По словам главы МИД, большая часть этой суммы (5,8 млн) была направлена на охрану журналиста. Остальные деньги ушли на медицинские расходы, еду и юридические услуги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники посольства Эквадора в Лондоне передали представителям США личные вещи и документы журналиста Джулиана Ассанжа, которые оставались там после ареста основателя WikiLeaks британской полицией.
В руки американских прокуроров попали рукописи Ассанжа, его юридические и медицинские документы, а также все компьютерные файлы.
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