Путин хотел бы поговорить с Трампом в ходе саммита G20 в Японии

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин будет рад провести встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в Японии.



Кремль: Путин и Трамп поздоровались, но не общались / Новости от 30.11.2018 21:17

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, отметил специалист, никаких конкретных договоренностей по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день нет.

Напомним, что участниками G20 — так называемой "Большой двадцатки" — являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Очередной саммит пройдет 28-29 июня текущего года в Японии, Стране восходящего Солнца.