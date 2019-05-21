Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин будет рад провести встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в Японии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако, отметил специалист, никаких конкретных договоренностей по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день нет.
Напомним, что участниками G20 — так называемой "Большой двадцатки" — являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Очередной саммит пройдет 28-29 июня текущего года в Японии, Стране восходящего Солнца.
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