Туристы массово отказываются от отдыха в Абхазии из-за волнений в республике

Туристы начали массово отказываться от отдыха в Абхазии из-за акций протеста в Сухуми.



В Абхазии начался сезон сбора мандаринов / Новости от 27.11.2018 13:06

Об этом РИА сообщила глава "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Волнения, происходящие сегодня в Абхазии, крайне пагубно влияют на туристический поток. Отказываются от поездки даже те туристы, сетует Калягина, что ездят в Абхазию постоянно и должны понимать, что волнения касаются жителей страны, а не приезжих.

Напомним, что вчера, 20 мая, оппозиция Абхазии начала бессрочную "акцию неповиновения" у здания парламента в Сухуми после решения властей не переносить выборы президента.

Оппозиционеры, отметим, требуют отставки президента.