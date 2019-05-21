Туристы начали массово отказываться от отдыха в Абхазии из-за акций протеста в Сухуми.
Об этом РИА сообщила глава "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
Волнения, происходящие сегодня в Абхазии, крайне пагубно влияют на туристический поток. Отказываются от поездки даже те туристы, сетует Калягина, что ездят в Абхазию постоянно и должны понимать, что волнения касаются жителей страны, а не приезжих.
Напомним, что вчера, 20 мая, оппозиция Абхазии начала бессрочную "акцию неповиновения" у здания парламента в Сухуми после решения властей не переносить выборы президента.
Оппозиционеры, отметим, требуют отставки президента.
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