Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, во время Керченского инцидента в 2018 году.
Следователи центрального аппарата ГБР внесли в список досудебных расследований заявление бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
Руководство Украины подозревают в попытке свержения конституционного строя, в государственной измене и превышении своих служебных полномочий, пишет первый заместитель директора ведомства Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
Напомним, руководство СБУ признало, что два сотрудника ведомства, которые находились на борту нарушивших границу России украинских военных кораблей, выполняли служебные задания. Это означает, что бывший президент Украины Петр Порошенко, в чьем подчинении находились спецслужбы, знал о происходящем.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко пропустил допрос в Генеральной прокуратуре Украины, назначенный на 10 часов утра 7 мая, в рамках расследования дела о преступлениях против участников Майдана. Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
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