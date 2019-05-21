На Украине расследуют причастность Порошенко к государственной измене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, во время Керченского инцидента в 2018 году.



Путин обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе ради выборов на Украине / Новости от 28.11.2018 15:48

Следователи центрального аппарата ГБР внесли в список досудебных расследований заявление бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.

Руководство Украины подозревают в попытке свержения конституционного строя, в государственной измене и превышении своих служебных полномочий, пишет первый заместитель директора ведомства Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Напомним, руководство СБУ признало, что два сотрудника ведомства, которые находились на борту нарушивших границу России украинских военных кораблей, выполняли служебные задания. Это означает, что бывший президент Украины Петр Порошенко, в чьем подчинении находились спецслужбы, знал о происходящем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко пропустил допрос в Генеральной прокуратуре Украины, назначенный на 10 часов утра 7 мая, в рамках расследования дела о преступлениях против участников Майдана. Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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