Украинские дипломаты выдали фотографию польских евреев за крымских татар

Посольство Украины в США в день памяти жертв депортации крымских татар опубликовало фотографию польских евреев. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.



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На фотографии изображены вагоны поезда, куда сажают людей. Под снимком располагается надпись: "18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".

Российские дипломаты замечают, что иллюстрация украинских коллег принадлежит Мемориальному музею Холокоста США и хранится в его фотоархиве. Как указано на сайте музея, на снимке запечатлен момент посадки евреев Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти "Хелмо".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты парламента Канады заблокировали принятие резолюции о признании депортации крымских татар актом геноцида. Автором резолюции стал депутат украинского происхождения Борис Вжесневський.

Парламентарий призвал отмечать в Канаде день памяти депортации крымских татар 18 мая. Инициатива Вжесневського была отклонена из-за протеста представителей оппозиционного крыла.

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