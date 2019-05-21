Украинские дипломаты выдали фотографию польских евреев за крымских татар

Посольство Украины в США в день памяти жертв депортации крымских татар опубликовало фотографию польских евреев. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.
На фотографии изображены вагоны поезда, куда сажают людей. Под снимком располагается надпись: "18 мая 1944 года, день, когда мы не смогли остановить Сталина. Вследствие чего мы оплакиваем жертв депортации крымских татар".
Российские дипломаты замечают, что иллюстрация украинских коллег принадлежит Мемориальному музею Холокоста США и хранится в его фотоархиве. Как указано на сайте музея, на снимке запечатлен момент посадки евреев Лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти "Хелмо".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты парламента Канады заблокировали принятие резолюции о признании депортации крымских татар актом геноцида. Автором резолюции стал депутат украинского происхождения Борис Вжесневський.
Парламентарий призвал отмечать в Канаде день памяти депортации крымских татар 18 мая. Инициатива Вжесневського была отклонена из-за протеста представителей оппозиционного крыла.
Читайте также: "Многие из "пророссийских" крымских татар раньше были в меджлисе"
Учебник по истории Крыма вызвал вопросы у Госдумы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Украинские эксперты Андрей Золотарев и Николай Михальченко назвали "Правде.Ру" ключевые моменты в инаугурационной речи Владимира Зеленского.