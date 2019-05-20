Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке после инаугурации Владимира Зеленского. Отставка главы кабинета министров влечет за собой отставку всего кабинета.



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Гройсман сообщил, что принял такое решение после того, как президент Украины призвал правительство уйти в отставку. Экс-премьер собирается участвовать в выборах в Верховную Раду.

Премьер-министр рассказал журналистам, что предлагал Зеленскому эффективно сотрудничать на благо украинского народа: вместе сформировать повестку дня и начать принимать важные решения. Но президент, по мнению Гройсмана, избрал другой путь.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о казусе, который сопровождал отставку главы Минобороны Украины Степана Полторака. Он опубликовал в Facebook свое фото на фоне разрушенного Кремля, которое было создано в фоторедакторе. Глава Минобороны сделал публикацию после того, как объявил о своей отставке. Через час фотография была удалена.

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