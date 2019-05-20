Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке после инаугурации Владимира Зеленского. Отставка главы кабинета министров влечет за собой отставку всего кабинета.
Гройсман сообщил, что принял такое решение после того, как президент Украины призвал правительство уйти в отставку. Экс-премьер собирается участвовать в выборах в Верховную Раду.
Премьер-министр рассказал журналистам, что предлагал Зеленскому эффективно сотрудничать на благо украинского народа: вместе сформировать повестку дня и начать принимать важные решения. Но президент, по мнению Гройсмана, избрал другой путь.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о казусе, который сопровождал отставку главы Минобороны Украины Степана Полторака. Он опубликовал в Facebook свое фото на фоне разрушенного Кремля, которое было создано в фоторедакторе. Глава Минобороны сделал публикацию после того, как объявил о своей отставке. Через час фотография была удалена.
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