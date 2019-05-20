Посол США на Украине покинула свой пост

Посол США в Киеве Мари Йованович покинула свой пост. Дипломатическое представительство возглавит временно исполняющий обязанности Джозеф Пеннингтон.
"Посол Йованович покинула свой пост в понедельник, 20 мая 2019 года. Исполняющий обязанности заместителя главы миссии Джозеф Пеннингтон занял пост временно исполняющего обязанности посла США в Киеве", - заявили в пресс-службе посольства, сообщает агентство "РБК".
Мари Йованович стала послом США на Украине в 2016 году. До этого она работала в Киргизии и Армении. В 2001-2004 годах она также работала на Украине в должности заместителя посла в Киеве и временным поверенным.
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