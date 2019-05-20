МИД Китая пообещал внимательно следить за ситуацией с Huawei

Официальный представить Министерства иностранных дел Китая Лу Кан пообещал внимательно следить за развитием ситуации с компанией Huawei. Ранее от сотрудничества с ней отказалась американская корпорация Google.
"Китай поддерживает то, чтобы китайские компании отстаивали свои законные права положенными законом средствами", - сказал представитель китайского МИД.
Он не стал уточнять, предпримут ли китайские власти какие-либо ответные шаги.
В результате прекращения сотрудничества с Google, смартфоны Huawei лишатся доступа к обновлению операционной системы Android. В свою очередь китайская сторона обещает обеспечить безопасность и обновление всех приложений и сервисов Google вне зависимости от дальнейших шагов американцев.
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