Верховный суд Белоруссии отказал в регистрации объединению "Бессмертный полк"

Верховный суд поддержал решение Минского городского суда об отказе в регистрации общественного объединения "Бессмертный полк". Один из соучредителей "Бессмертного полка" в Белоруссии Валерий Драко заявил, что решение суда носит чисто политический характер.
Ранее главное управление юстиции Минского городского исполкома нашло ряд нарушений в регистрационных документах общественного объединения "Бессмертный полк". Активисты утверждают, что чиновники намеренно затягивают процесс регистрации, называя по одной ошибке, чтобы учредители каждый раз переделывали документы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о реакции России на фактический запрет проведения "Бессмертного полка" в Минске.
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