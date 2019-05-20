Сторонники премьера Пашиняна разблокировали суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратили протестную акцию и разблокировали суды страны.



Никол Пашинян пообещал Армении экономическое чудо / Новости от 23.02.2019 21:34

"Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже стал необратимым. Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами", - написал политик на свой странице в Facebook.

Премьер Армении извинился перед гражданами, которые не смогли попасть в суды из-за акции протеста. Он добавил, что правительство страны разрабатывает конкретные шаги для реформирования судебной системы. Раскрывать дополнительные детали он не стал.

Ранее Пашинян заявил о начале судебной реформы. По словам премьер-министра, в Армении изменилась исполнительная и законодательная власть, но суды "подвержены влияниям старой коррупционной системы".