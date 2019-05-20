Сторонники премьера Пашиняна разблокировали суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекратили протестную акцию и разблокировали суды страны.
"Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже стал необратимым. Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами", - написал политик на свой странице в Facebook.
Премьер Армении извинился перед гражданами, которые не смогли попасть в суды из-за акции протеста. Он добавил, что правительство страны разрабатывает конкретные шаги для реформирования судебной системы. Раскрывать дополнительные детали он не стал.
Ранее Пашинян заявил о начале судебной реформы. По словам премьер-министра, в Армении изменилась исполнительная и законодательная власть, но суды "подвержены влияниям старой коррупционной системы".
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