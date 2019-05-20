В Белоруссии хотят ограничить применение пиротехники

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел Белоруссии предложили ограничить применение пиротехники для населения. Причиной такого жесткого решения стала статистика полицейских и спасателей, к которым слишком часто обращаются граждане, жалуясь на любителей фейерверков.
Ведомства предлагают классифицировать места, в которых вообще нельзя применять никакую пиротехнику. Также будут обозначены специальные места вдали от жилых кварталов и инфраструктурных объектов, где люди смогут запускать фейерверки. Еще одно ограничение - время использование пиротехники. Спасатели планируют запретить запускать фейерверки на придомовых территориях с 10 вечера до 6 утра.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что московские власти в преддверии празднования Нового года обустроили 38 площадок, на которых горожане смогут запускать фейерверки и салюты.
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