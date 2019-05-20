Двое ученых из Польши погибли на Шпицбергене

Тела двоих ученых из Польши обнаружили вблизи научно-исследовательской станции Хорсенн на Шпицбергене. Об этом сообщает сайт губернатора архипелага.
Ученые ушли со станции 17 мая, возвращение была запланировано на утро 19 мая. После того, как в назначенный срок они не вернулись, группа со станции направилась на их поиски. Тела исследователей были обнаружены днем. Предположительно, они погибли в результате падения с горы.
По словам губернатора, для выяснения обстоятельств случившегося к станции отправили вертолет с врачом и полицией.
Научно-исследовательская станция открылась в Хорсенне в 1957 году. Институт геофизики Польской академии наук ежегодно посылает туда круглогодичные и сезонные научные экспедиции.
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