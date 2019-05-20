Британского врача обвинили в дискриминации мусульман после просьбы снять никаб

Врач из Великобритании обвиняется в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке из-за просьбы снять никаб. Главный медицинский совет страны начал расследование инцидента.
Как сообщает издание The Mirror, мусульманка привела на осмотр свою десятилетнюю дочь. Врач спросил ее о симптомах, которые проявились у девочки, однако из-за никаба не смог разобрать ответа. Медик попросил женщину открыть лицо, что она сделала без малейших возражений.
Как позже рассказала мусульманка своему мужу, врач вел себя оскорбительно и заставлял ее снять никаб, угрожая прервать осмотр девочки. Супруги подали жалобу на медика руководству больницы.
Узнал о ней, врач уволился по собственному желанию. "Я чувствую, что произошла серьезная несправедливость. Я больше не хочу быть врачом", - объяснил он свой поступок.
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