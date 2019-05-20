Замглавы Еврокомиссии предложил Киеву возобновить переговоры по газу с Россией

Заместитель главы Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович предложил Киеву провести новую трехстороннюю встречу с Россией и Евросоюзом по транзиту газа в самое ближайшее время .
"Шефчович проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента. Он предложил рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года", - передает агентство ТАСС.
Действующий контракт на транспортировку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.