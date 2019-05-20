Замглавы Еврокомиссии предложил Киеву возобновить переговоры по газу с Россией

Заместитель главы Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович предложил Киеву провести новую трехстороннюю встречу с Россией и Евросоюзом по транзиту газа в самое ближайшее время .



Транзит российского газа через Украину в Турцию прекратится уже в 2020 году / Новости от 12.03.2019 20:15

"Шефчович проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента. Он предложил рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года", - передает агентство ТАСС.

Действующий контракт на транспортировку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года.