Трамп заявил о желании Китая "захватить весь мир"

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Китая захватить все мировые экономические рынки.
"Китай - наш огромный конкурент. Они хотят захватить весь мир", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что из-за роста ввозных пошлин на товары из Китая, американские предприятия вынуждено переносят производство в другие азиатские страны. Власти КНР не воспользовались своей возможность заключить взаимовыгодное торговое согланение, поэтому Вашингтон поднял пошлины. Вины американской стороны в этом нет, добавил Трамп.
Ранее США увеличили размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, до 25%. Причиной данного шага в Белом доме назвали нарушения переговоров о торговой сделке со стороны Китая.
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