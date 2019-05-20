Трамп заявил о желании Китая "захватить весь мир"

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Китая захватить все мировые экономические рынки.



США vs Китай: вступают в силу новые американские пошлины на товары из КНР / Новости от 24.09.2018 10:36

"Китай - наш огромный конкурент. Они хотят захватить весь мир", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что из-за роста ввозных пошлин на товары из Китая, американские предприятия вынуждено переносят производство в другие азиатские страны. Власти КНР не воспользовались своей возможность заключить взаимовыгодное торговое согланение, поэтому Вашингтон поднял пошлины. Вины американской стороны в этом нет, добавил Трамп.

Ранее США увеличили размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, до 25%. Причиной данного шага в Белом доме назвали нарушения переговоров о торговой сделке со стороны Китая.