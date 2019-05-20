Экс-президент Украины Петр Порошенко допустил свое участие в следующих президентских выборах.
"Да, я останусь в политике и охотно помогу новому президенту советом. И да, я буду искать возможность для того, чтобы принять участие в следующих президентских выборах", - сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.
Порошенко добавил, что он горд результатами своей работы на посту президента Украины и не считает поражением проигранные выборы. Главное достижение за минувшие пять лет заключается в "усилении стабильности и сопротивляемости украинского общества", считает политик.
По его мнению, за годы президентства он создал боеспособную армию, независимую православную церковь и защитил украинский язык. Свой неудачей он назвал продолжающийся конфликт в Донбассе, однако причиной этому является "российская агрессия".
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