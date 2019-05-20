Предлагавший захватить Курилы японский депутат отказался уходить в отставку

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма отказался добровольно уходить в отставку и покидать парламент. Ранее его исключили из партии "Общество возрождения" за высказывания о захвате Южных Курил.



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По словам политика, он не нарушал Конституцию страны, в которой прописан отказ от войны. "Это не было в форме "давайте это сделаем". Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции", - сказал он в интервью телеканалу NHK.

Сейчас депутат находится в статусе беспартийного и категорически отказывается сдавать свой мандат. "Если я подам в отставку, то создам таким образом прецедент. Я этого категорически делать не буду", - заявляет он.

Заявление о необходимости добровольной отставки Маруямы на рассмотрение парламента внесли сразу шесть оппозиционных партий. Документ носит исключительно рекомендательный характер.