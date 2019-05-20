Экс-глава МИД Польши пожаловался на недостаточный страх Германии перед Россией

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал политику немецких властей, которые не воспринимают Россию как угрозу и расширяют экономическое сотрудничество с Москвой.



Глава МИД Германии заявил, что Россия остается в ПАСЕ / Новости от 17.05.2019 19:55

"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", - передает его слова газета Welt.

Польский политик подчеркнул, что российские ракеты способны долететь до Берлина, но власти Германии "закрывают глаза" на эту угрозу.

По словам экс-министра, Германии следует серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в вооруженные силы страны, а также в военный бюджет НАТО.