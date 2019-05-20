Экс-глава МИД Польши пожаловался на недостаточный страх Германии перед Россией

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал политику немецких властей, которые не воспринимают Россию как угрозу и расширяют экономическое сотрудничество с Москвой.
"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", - передает его слова газета Welt.
Польский политик подчеркнул, что российские ракеты способны долететь до Берлина, но власти Германии "закрывают глаза" на эту угрозу.
По словам экс-министра, Германии следует серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше денег в вооруженные силы страны, а также в военный бюджет НАТО.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель - Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.