В Китае заподозрили США в желании затормозить развитие китайской экономики

Обвинения США в адрес Китая преследуют только одну цель - замедление темпов развития китайской экономики.



Торговая война: США и Китай ввели обоюдные пошлины на импортные товары / Новости от 24.09.2018 14:58

В КНР подчеркивают, что обвинения в краже интеллектуальной собственности используются американскими властями в качестве политического инструмента, пишет газета "Жэньминь жибао ".

"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечают в ЦК Компартии Китая.

Ранее президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".