В Китае заподозрили США в желании затормозить развитие китайской экономики

Обвинения США в адрес Китая преследуют только одну цель - замедление темпов развития китайской экономики.
В КНР подчеркивают, что обвинения в краже интеллектуальной собственности используются американскими властями в качестве политического инструмента, пишет газета "Жэньминь жибао ".
"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечают в ЦК Компартии Китая.
Ранее президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".
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