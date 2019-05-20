Три охранника и 29 заключенных убиты в результате бунта в колонии Таджикистана

В колонии строго режима города Вахдат на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт. Сейчас он полностью подавлен. Об этом заявил заместитель министра юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.
В результате беспорядков погибли три охранника и 29 заключенных.
Как уточняет агентство "РИА Новости", группа из 30 заключенных, вооруженных ножами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей. Они также освободили восьмерых пособников ИГ* и убили пятерых заключенных для "устрашения". Сотрудники колонии приняли "решительные меры" против бунтовщиков.
"В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение", - отмечают в министерстве юстиции.
В настоящее время бунт подавлен, ситуация в колонии, где содержатся более 1,5 заключенных, взята под контроль. На месте работают следственные органы.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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