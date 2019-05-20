Три охранника и 29 заключенных убиты в результате бунта в колонии Таджикистана

В колонии строго режима города Вахдат на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт. Сейчас он полностью подавлен. Об этом заявил заместитель министра юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.



В Таджикистане произошел бунт в колонии, убиты 13 человек

В результате беспорядков погибли три охранника и 29 заключенных.

Как уточняет агентство "РИА Новости", группа из 30 заключенных, вооруженных ножами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей. Они также освободили восьмерых пособников ИГ* и убили пятерых заключенных для "устрашения". Сотрудники колонии приняли "решительные меры" против бунтовщиков.

"В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение", - отмечают в министерстве юстиции.

В настоящее время бунт подавлен, ситуация в колонии, где содержатся более 1,5 заключенных, взята под контроль. На месте работают следственные органы.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.