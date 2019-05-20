Трамп похвалился наиболее жестким курсом в отношении России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал свой нынешний курс в отношении России наиболее жестким за все время.
"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что уверен в возможности наладить двусторонние партнерские отношения, несмотря на любые противоречия.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон проводит самую жесткую политику в отношении России за последние 30 лет. По его мнению, подобная ситуация наблюдалась только в годы президентства Рональда Рейгана, занимавшего пост главы государства с 1981 по 1989 год.
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