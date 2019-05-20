Депутат Рады: МВФ загнал Украину в долговую яму

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) обернулось для Украины долговой ямой, а в дальнейшем грозит катастрофой для экономики страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
"За последние годы состояние нашей экономики никак не улучшилось. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов, темпы роста ВВП уничтожены", - сказал политик в интервью телеканалу "112 Украина".
Он добавил, что миллиардные кредиты МВФ только усугубляют ситуацию. В течение пяти лет Украина должна выплатить организации более 10 миллиардов долларов за долги, "навязанные" Петром Порошенко. Депутат призвал прекратить сотрудничество с МВФ, поскольку оно "преступно и опасно".
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