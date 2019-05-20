Депутат Рады: МВФ загнал Украину в долговую яму

Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) обернулось для Украины долговой ямой, а в дальнейшем грозит катастрофой для экономики страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.



"МВФ превращает Украину в отсталую страну\"

"За последние годы состояние нашей экономики никак не улучшилось. Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до 90-х годов, темпы роста ВВП уничтожены", - сказал политик в интервью телеканалу "112 Украина".

Он добавил, что миллиардные кредиты МВФ только усугубляют ситуацию. В течение пяти лет Украина должна выплатить организации более 10 миллиардов долларов за долги, "навязанные" Петром Порошенко. Депутат призвал прекратить сотрудничество с МВФ, поскольку оно "преступно и опасно".