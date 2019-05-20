Закон об украинском языке рассмотрит Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН проведен экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский.



Порошенко подписал закон о государственном статусе украинского языка — видео / Новости от 16.05.2019 13:13

"Встреча СБ состоится на нашей инициативе, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом", - передает его слова агентство ТАСС.

Заседание начнется в 15:00 в Нью-Йорке (22:00 по Москве).

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "О функционировании украинского языка", который наделяет его статусом государственного. Россия и Венгрия считают, что закон нарушает права национальных меньшинств.