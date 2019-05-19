Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Янкуковиче Андрей Портнов вернулся на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию текстом: "Здравствуй дорогая Украина! Все только начинается!".
После государственного переворота в 2014 году против Портнова было возбуждено уголовное дело. Судя по его публикациям в социальных сетях, он проживал в австрийской столице.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о требовании адвоката Трампа к Зеленскому. Руди Джулини потребовал от новоизбранного президента Украины арестовать олигарха Игоря Коломойского, который также вернулся на Украину.
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