В Кремле рассказали о сложностях при организации встречи Путина и Трампа

Россия ожидает конкретных предложений по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G7. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, российская сторона заинтересована в переговорах с американским лидером.



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Песков сообщил, что на данный момент Москва не получала никаких конкретных предложений от США. Российской стороне было бы удобнее организовать полноформатную встречу двух лидеров, чтобы обсудить все вопросы повестки. Владимира Путина не устроит быстрый разговор с Трампом в перерывах между мероприятиями, - пояснил Песков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о визите Майка Помпео в Сочи. О возможной встрече Трампа и Путина стало известно в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, где он должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Таким образом, повестка переговоров Лаврова и Помпео становится намного шире. Помпео может постараться прощупать почву перед встречей двух лидеров, чтобы определить направления, в которых Россия может пойти на уступки.

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