Саудовская Аравия созвала саммит арабских стран для обсуждения конфликта с Ираном

Саудовская Аравия созвала экстренный саммит арабских стран из-за террористических атак на свои танкеры в ОАЭ. Эр-Рияд подозревает, что в этом замешан Иран. Накануне созыва саммита, глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр обвинил Иран в дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе.
Адиль аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия является противником вооруженного конфликта и намерена решить конфронтации с Ираном мирным путем, но если Иран выберет силовой вариант развития событий, то Эр-Рияд ответит "со всей силой и решительностью". Саудовская Аравия призвала мировое сообщество воздействовать на Иран, чтобы он прекратил "подрывную деятельность" в регионе.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с востоковедом Дмитрием Нерсесовым, который пояснил, что именно делят Иран и Саудовская Аравия.
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