Крупнейший авиаперевозчик Британии прекратит полеты в Петербург и Киев

Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways прекратит полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.



Направлявшийся в Германию самолет British Airways по ошибке сел в Шотландии / Новости от 26.03.2019 16:46

Об этом сообщает пресс-служба британской компании.

По словам специалистов, полеты будут прекращены в октябре текущего года.

Так, заявили в British Airways, данные маршруты больше не являются целесообразными.

В Великобритании отметили "долгую и славную" историю полетов в Санкт-Петербург. Так, напомнили в British Airways, самолеты компании летали в культурную столицу России с 1971-го года.

Напомним, что в августе 2018-го года в British Airways заявили о прекращении рейсов в Тегеран, столицу Ирана, из-за отсутствия коммерческой выгоды.