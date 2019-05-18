Крупнейший авиаперевозчик Британии прекратит полеты в Петербург и Киев

Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways прекратит полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Об этом сообщает пресс-служба британской компании.
По словам специалистов, полеты будут прекращены в октябре текущего года.
Так, заявили в British Airways, данные маршруты больше не являются целесообразными.
В Великобритании отметили "долгую и славную" историю полетов в Санкт-Петербург. Так, напомнили в British Airways, самолеты компании летали в культурную столицу России с 1971-го года.
Напомним, что в августе 2018-го года в British Airways заявили о прекращении рейсов в Тегеран, столицу Ирана, из-за отсутствия коммерческой выгоды.
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