Из-за военных действий добыча нефти в Ливии может сократиться на 95%.
Об этом заявил глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.
На сегодняшний же день Ливия добывает порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки, отметил Саналла.
Напомним, что после свержения и убийства в 2011-м году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна перестала быть единым государством.
Так, на востоке Ливии сегодня правит избранный народом парламент под руководством Агили Салеха. На западе же, в городе Триполи, столице страны, правит сформированное при поддержке ООН и Европейского союза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
В апреле текущего года командующий ливийской армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Вооруженные формирования правительстве же инициировали ответную операцию "Вулкан гнева".
В данный момент в районе Триполи продолжаются военные действия. Известно о 450-ти погибших.
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