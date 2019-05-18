Добыча нефти в Ливии может сократиться на 95%

Из-за военных действий добыча нефти в Ливии может сократиться на 95%.



Обстановка в Ливии резко обострилась / Новости от 05.04.2019 12:00

Об этом заявил глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.

На сегодняшний же день Ливия добывает порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки, отметил Саналла.

Напомним, что после свержения и убийства в 2011-м году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна перестала быть единым государством.

Так, на востоке Ливии сегодня правит избранный народом парламент под руководством Агили Салеха. На западе же, в городе Триполи, столице страны, правит сформированное при поддержке ООН и Европейского союза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

В апреле текущего года командующий ливийской армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Вооруженные формирования правительстве же инициировали ответную операцию "Вулкан гнева".

В данный момент в районе Триполи продолжаются военные действия. Известно о 450-ти погибших.