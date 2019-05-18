Порошенко посоветовал Зеленскому усилить санкционное давление на РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советом избранному главе постсоветской республики Владимиру Зеленскому.



С похоронами Порошенко возникли проблемы / Новости от 15.01.2019 13:40

По словам Порошенко, Зеленскому стоит сохранять доверие Евросоюза к Киеву и создать предпосылки для подачи заявки на членство в экономическом и политическом объединении в 2023 году.

Об этом президент Украины заявил в ходе своего выступления в Киеве по случаю Дня Европы.

Также Петр Порошенко подчеркнул, что Владимиру Зеленскому необходимо сделать все возможное, чтобы страны Запада усилили санкционное давление на Россию.