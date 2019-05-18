США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом из-за Ирана

Соединенные Штаты Америки предупредили частных авиаперевозчиков об опасности полетов над Персидским заливом.



Санкции США против Ирана вступили в силу / Новости от 05.11.2018 19:37

Об этом сообщает телекомпания ABC.

Так, указывают средства массовой информации со ссылкой на официальный Вашингтон, уровень опасности значительно увеличился из-за повышенной напряженности между США и Ираном.

Напомним, что 30 лет назад иранский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Бендер-Аббас, а затем в Дубаи, был сбит военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки. В момент атаки воздушное судно находилось в воздушном пространстве Ирана.

Та катастрофа унесла жизни 290 человек.

Соединенные Штаты Америки тогда заявили, что самолет был ошибочно принят за истребитель Военно-воздушных сил Ирана.