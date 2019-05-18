США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом из-за Ирана

Соединенные Штаты Америки предупредили частных авиаперевозчиков об опасности полетов над Персидским заливом.
Об этом сообщает телекомпания ABC.
Так, указывают средства массовой информации со ссылкой на официальный Вашингтон, уровень опасности значительно увеличился из-за повышенной напряженности между США и Ираном.
Напомним, что 30 лет назад иранский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Бендер-Аббас, а затем в Дубаи, был сбит военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки. В момент атаки воздушное судно находилось в воздушном пространстве Ирана.
Та катастрофа унесла жизни 290 человек.
Соединенные Штаты Америки тогда заявили, что самолет был ошибочно принят за истребитель Военно-воздушных сил Ирана.
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