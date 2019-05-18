КНДР пожаловалась в ООН на арест США ее сухогруза

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации письмо.



Северная Корея готовит кошмар для США

В нем специалист называет задержание властями Соединенных Штатов Америки судна Wise Honest незаконным и нарушающим суверенитет Северной Кореи действием.

Также Ким Сон заявил, что США "гангстерская страна".

Напомним, что несколько дней назад стало известно о том, что США задержали сухогруз КНДР Wise Honest. Судно, что примечательно, везло из Северной Кореи уголь. Согласно американским санкциям, Пхеньяну заниматься торговлей подобного толка запрещено.

За несоблюдение санкций Соединенные Штаты Америки и арестовали сухогруз. В данный момент Wise Honest находится где-то на территории США. Официальный Вашингтон скрывает его истинное местоположение.