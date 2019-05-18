КНДР пожаловалась в ООН на арест США ее сухогруза

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации письмо.
В нем специалист называет задержание властями Соединенных Штатов Америки судна Wise Honest незаконным и нарушающим суверенитет Северной Кореи действием.
Также Ким Сон заявил, что США "гангстерская страна".
Напомним, что несколько дней назад стало известно о том, что США задержали сухогруз КНДР Wise Honest. Судно, что примечательно, везло из Северной Кореи уголь. Согласно американским санкциям, Пхеньяну заниматься торговлей подобного толка запрещено.
За несоблюдение санкций Соединенные Штаты Америки и арестовали сухогруз. В данный момент Wise Honest находится где-то на территории США. Официальный Вашингтон скрывает его истинное местоположение.
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