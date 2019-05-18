Племянница Скрипаля заявила, что его дочь готовится сделать публичное заявление

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия готовится сделать публичное заявление.
Об этом заявила ее двоюродная сестра и племянница Сергея Скрипаля Виктория.
Скорее всего, заявила Виктория, Юлия объявит о своем намерении остаться в Великобритании навсегда.
Также племянница бывшего полковника ГРУ поделилась мнением, что никакого покушения на Скрипалей не было. Цель инсценировки, уверена Виктория, испортить отношения Великобритании с Российской Федерации.
По мнению Виктории, ее двоюродная сестра и дядя живы и здоровы. Юлия и Сергей Скрипали не выходят на связь по договоренности с британскими спецслужбами.
Их, уверена Виктория, постоянно перевозят с места на место.
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