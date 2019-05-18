Племянница Скрипаля заявила, что его дочь готовится сделать публичное заявление

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия готовится сделать публичное заявление.



Путин: Скрипаль — просто подонок / Новости от 03.10.2018 20:12

Об этом заявила ее двоюродная сестра и племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Скорее всего, заявила Виктория, Юлия объявит о своем намерении остаться в Великобритании навсегда.

Также племянница бывшего полковника ГРУ поделилась мнением, что никакого покушения на Скрипалей не было. Цель инсценировки, уверена Виктория, испортить отношения Великобритании с Российской Федерации.

По мнению Виктории, ее двоюродная сестра и дядя живы и здоровы. Юлия и Сергей Скрипали не выходят на связь по договоренности с британскими спецслужбами.

Их, уверена Виктория, постоянно перевозят с места на место.