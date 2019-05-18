"Марш верности": армия Венесуэлы ждет США с оружием в руках

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил штат Арагуа.



Министр обороны Венесуэлы поддержал Николаса Мадуро / Новости от 24.01.2019 17:14

Там глава государства вместе с тысячами верных ему солдат и офицеров поучаствовал в так называемом "Марше верности". Мадуро с военнослужащими прошагали несколько километров вдоль рядов военной техники.

Затем президент страны наградил орденами и медалями отличившихся военных и выступил с речью, в очередной раз раскритиковав внешнюю политику Соединенных Штатов Америки.

Когда Николас Мадуро замолчал, окружавшие его военные начали скандировать: "Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем".

Отметим, что "гринго" в Венесуэле и прочих странах Латинской Америки называют англоговорящих выходцев из США и Европы.

Напомним, что 30 апреля текущего года в Венесуэле состоялась попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе, столицы страны, пред тамошней военной базой и призвали население и армию Венесуэлы свергнуть законного президента Мадуро.

Попытка государственного переворота провалилась. Глава государства и глава Министерства обороны заявили тогда, что вооруженные силы Венесуэлы верны действующей власти.

В данный момент в Венесуэле проходит расследование несостоявшегося госпереворота.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направят к берегам Венесуэлы свой корабль. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что судно будет якобы предоставлять нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.

Читайте также:

Венесуэла может повторить судьбу Сирии.