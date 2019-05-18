"Марш верности": армия Венесуэлы ждет США с оружием в руках

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил штат Арагуа.
Там глава государства вместе с тысячами верных ему солдат и офицеров поучаствовал в так называемом "Марше верности". Мадуро с военнослужащими прошагали несколько километров вдоль рядов военной техники.
Затем президент страны наградил орденами и медалями отличившихся военных и выступил с речью, в очередной раз раскритиковав внешнюю политику Соединенных Штатов Америки.
Когда Николас Мадуро замолчал, окружавшие его военные начали скандировать: "Только тот, кто сражается, имеет право быть. Никогда ты не вторгнешься в мою страну. Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем".
Отметим, что "гринго" в Венесуэле и прочих странах Латинской Америки называют англоговорящих выходцев из США и Европы.
Напомним, что 30 апреля текущего года в Венесуэле состоялась попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе, столицы страны, пред тамошней военной базой и призвали население и армию Венесуэлы свергнуть законного президента Мадуро.
Попытка государственного переворота провалилась. Глава государства и глава Министерства обороны заявили тогда, что вооруженные силы Венесуэлы верны действующей власти.
В данный момент в Венесуэле проходит расследование несостоявшегося госпереворота.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направят к берегам Венесуэлы свой корабль. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что судно будет якобы предоставлять нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.
Читайте также:
Венесуэла может повторить судьбу Сирии.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.