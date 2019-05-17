Россия не будет приглашена на инаугурацию Зеленского

Москва не получит приглашения на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, поскольку на нее приглашены только "друзья и партнеры" страны. Об этом заявили в украинском МИД.



Инаугурации Зеленского состоится 20 мая / Новости от...

"Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - сказала официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко в интервью телеканалу "112 Украина".

Приведение Владимира Зеленского к присяге пройдет в Киеве до 20 мая. Дата была назначена депутатами Верховной рады. Решение поддержало конституционное большинство. В свою очередь сам политик настаивал на дате проведения инаугурации 19 мая и неоднократно обвинял депутатов украинского парламента в обмане.

В конце апреля со своей должности был уволен глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук, который должен был проводить инаугурацию Зеленского. Экс-глава КС назвал свое отстранение "конституционным переворотом", за которым стоит Петр Порошенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фракция "Народный фронт" вышла из правящей коалиции "Европейская Украина". Тем самым Владимир Зеленский потерял возможность досрочно распустить Верховную раду.

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