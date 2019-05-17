Трамп посчитал слежку агентов ФБР за его штабом в 2016 году госизменой

Слежка агентов Федерального бюро расследований (ФБР) за предвыборным штабом Дональда Трампа во время американских президентских выборов в 2016 году является государственной изменой.



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"Очень плохая ситуация. За государственную измену полагаются длительные тюремные сроки, а это была настоящая государственная измена", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, подобного в американской политической жизни никогда не происходило.

В апреле Трамп назвал обвинения в адрес его предвыборного штаба попыткой государственного переворота. Он добавил, что решение демократов начать новое расширенное расследование противоречит закону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, который заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, наиболее вероятно получит поддержку со стороны Демократической партии и сторонников демократов.

По данным опросов, проведенных рядом американских СМИ, Байдена поддерживают 17% демократов и их сторонников, а за ближайшего конкурента Берни Сандерса высказались 11% опрошенных.

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