Глава МИД Украины написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Видео: Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН / Новости от 27.09.2018 03:15

"Добрый день. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке. В день инаугурации Владимира Зеленского направлю заявление в Верховную раду и новому президенту Украины. Я считаю, что так правильно. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры", - сказал глава украинского МИД.

По словам министра, у избранного президента есть право сформировать свою команду и он не станет этому мешать. В свою очередь Климкин готов оказывать помощь Зеленскому по тем вопросам, где "сближаются наши принципы и наши взгляды".

Глава ведомства добавил, что у него осталось много идей, которые бы он хотел реализовать. Поэтому он решил участвовать в грядущих парламентских выборах на Украине.

Напомним, накануне Климкин решил пропустить министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за положительного решения по России. Комитет министров СЕ фактически принял решение вернуть Россию в ПАСЕ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Читайте также: Климкин объявил о новом походе через Керченский пролив, который "удивит Россию"

Климкин назвал массовый отъезд украинцев на заработки за границу "мегавызовом"