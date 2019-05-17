Глава МИД Украины написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Добрый день. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке. В день инаугурации Владимира Зеленского направлю заявление в Верховную раду и новому президенту Украины. Я считаю, что так правильно. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры", - сказал глава украинского МИД.
По словам министра, у избранного президента есть право сформировать свою команду и он не станет этому мешать. В свою очередь Климкин готов оказывать помощь Зеленскому по тем вопросам, где "сближаются наши принципы и наши взгляды".
Глава ведомства добавил, что у него осталось много идей, которые бы он хотел реализовать. Поэтому он решил участвовать в грядущих парламентских выборах на Украине.
Напомним, накануне Климкин решил пропустить министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за положительного решения по России. Комитет министров СЕ фактически принял решение вернуть Россию в ПАСЕ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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